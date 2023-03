पलटने से बाल-बाल बची गाड़ी! अतीक अहमद को ला रहे यूपी पुलिस के काफिले से टकराकर गाय की मौत, देखें वीडियो

Highlights अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज जा रही है यूपी पुलिस की टीम। इस दौरान एक बड़ा हादसा टल गया, पुलिस के कैदी वाहन से हाईवे पर गाय की टक्कर हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस वैन में अतीक अहमद सवार था, उसी से गाय की टक्कर हुई।

प्रयागराज: माफिया-राजनीतिक नेता अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज ले जा रही पुलिस की एक टीम सोमवार सुबह यूपी की सीमा में दाखिल हो गई। सफर अभी जारी है। हालांकि, इस बीच एक बड़ा हादसा टल गया। काफिला जैसे ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में सुबह पहुंचा काफिले से जुड़े वैन से एक गाय की जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद काफिले को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस वैन में अतीक अहमद सवार था, उसी से गाय की टक्कर हुई।

#AtiqAhmed Van narrowly escapes major accident as a Cow collided with the van as soon as it entered shivpuri area. Cow has reportedly died. pic.twitter.com/UjiUQ4JcvG