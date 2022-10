सीएम योगी आदित्यनाथ की अतीक अहमद ने की तारीफ, बताया बहादुर और ईमानदार, देखें वीडियो

Highlights पूर्व सांसद अतीक अहमद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक बहादुर, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अतीक अहमद प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से लगातार पांच बार विधायक रहा है। अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट से 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था।

लखनऊ: कुख्यात माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुरुवार को लखनऊ में सीबीआई कोर्ट लाया गया, जहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अहमद का वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने साझा किया है, जिसमें उसने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक बहादुर, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अब ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि अतीक अहमद प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से लगातार पांच बार विधायक रहा है और इसने समाजवादी पार्टी के टिकट से 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। वर्तमान में गुजरात की अहमदाबाद जेल में निरुद्ध अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाना में 100 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। अहमद को लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए बुधवार रात गुजरात से लाया गया था।

कोर्ट में भारी फोर्स के बीच अतीक अहमद की पेशी हुई। गुजरात जेल में कैद के अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार एक्शन लेती रहती है। इसी क्रम में प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार खत्री के 30 सितंबर, 2022 और तीन अक्टूबर, 2022 के कुर्की के आदेश के तहत शनिवार (15 अक्टूबर) को अतीक अहमद की लखनऊ स्थित 34.40 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई।

#WATCH | "Yogi Adityanath is a brave, honest chief minister," says gangster Atiq Ahmed brought to CBI court in Lucknow pic.twitter.com/vLx7gWu1Ty