पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि, प्रधानमंत्री मोदी समेत नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 16, 2025 09:55 IST2025-08-16T09:51:58+5:302025-08-16T09:55:06+5:30
Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर सदैव अटल में पुष्पांजलि अर्पित की।
Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सातवीं पुण्यतिथि पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सभी को प्रेरित करते रहेंगे। मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘सभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है।’’
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays floral tribute to former PM, Atal Bihari Vajpayee, on his death anniversary, at Sadaiv Atal.#AtalBihariVajpayeepic.twitter.com/KlyU38bR9u— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2025
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई अन्य गणमान्य लोग वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां उनके स्मारक ‘सदैव अटल’ पहुंचे। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक थे।
वह तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल 1996 में मात्र 13 दिनों का था। इसके बाद, वह 1998 में फिर प्रधानमंत्री बनें और उन्होंने 13 महीने तक इस पद को संभाला।
वर्ष 1999 में वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। वह पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। वायपेयी को आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, जिससे देश का तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।
LIVE: President Murmu pays homage to Shri Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary at 'Sadaiv Atal' https://t.co/xJYeXozvjO— President of India (@rashtrapatibhvn) August 16, 2025