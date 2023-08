Assembly Elections: पाटन सीट पर सीएम भूपेश और सांसद बघेल होंगे आमने-सामने, बीजेपी ने दिया टिकट

Highlights मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए क्रमशः 39 व 21 उम्मीदवार घोषित किए। छतरपुर से ललिता यादव को उम्मीदवार बनाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में पाटन सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Assembly Elections: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को क्रमशः 39 व 21 उम्मीदवार घोषित किए। पार्टी ने इन दोनों प्रदेशों के लिए जारी उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में पांच-पांच महिलाओं को टिकट दिए हैं।

