विधानसभा चुनावः 16, 17 और 18 अक्टूबर को बिहार में रहेंगे अमित शाह?, मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री होंगे शरीक, देखिए शेयडूल

Assembly Elections:राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी पांच घटक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी।

Highlightsनामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार में तेजी आने की संभावना है। करीब दर्जन भर राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए भाजपा के कई शीर्ष नेता बिहार आएंगे।

पटनाः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 16 से 18 अक्टूबर तक तीन दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। यह जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सोमवार को दी। पत्रकारों से बातचीत में जायसवाल ने कहा कि शाह का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार में तेजी आने की संभावना है। उन्होंने बताया, “उम्मीद है कि कल तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी पांच घटक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी।

अगले चार दिनों में राज्य की सभी 243 विधानसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।” जायसवाल ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय गठबंधन उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए भाजपा के कई शीर्ष नेता बिहार आएंगे। इनमें करीब दर्जन भर राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी राज्य में चुनावी रैलियां करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर से बिहार आ रहे हैं और 18 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। उनके कार्यक्रमों का विस्तृत ब्योरा शीघ्र ही जारी किया जाएगा।” बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

