Assembly Elections 2023: कांग्रेस में नई नियुक्त, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त, देखें लिस्ट

Highlights छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। चुनाव दिसंबर 2023 में होने वाला है।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री को राजस्थान, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश, प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ और दीपा दासमुंशी को तेलंगाना के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

Congress appoints election observers in poll-bound states of Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana and Mizoram. #AssemblyElectionspic.twitter.com/FTeFwEwbiY