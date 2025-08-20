विधानसभा चुनाव मतदाता डेटा विवाद: CSDS डायरेक्टर संजय कुमार के खिलाफ FIR, महाराष्ट्र को लेकर दिलाया था गलत डेटा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2025 21:41 IST2025-08-20T21:40:38+5:302025-08-20T21:41:34+5:30
Assembly election voter data dispute: कुमार की पोस्ट में दावा किया गया था कि 2024 के आम चुनाव की तुलना में दो विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो लगभग छह महीने के अंतराल पर हुए थे।
नागपुरः नागपुर जिला पुलिस ने बुधवार को चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ ‘‘चुनाव के संबंध में झूठा बयान’’ देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने 2024 के आम चुनावों की तुलना में महाराष्ट्र चुनाव में दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का आरोप लगाया था। कुमार की पोस्ट में दावा किया गया था कि 2024 के आम चुनाव की तुलना में दो विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो लगभग छह महीने के अंतराल पर हुए थे।
बाद में उन्होंने मंगलवार को इसे हटा दिया और एक अन्य पोस्ट में माइक्रोब्लॉगिंग मंच पर ‘‘गलत डेटा’’ पोस्ट करने के लिए माफी मांगी थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि रामटेक के तहसीलदार की शिकायत पर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 353 (1) बी (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान), 212 (लोक सेवक को गलत जानकारी प्रदान करना) और 340 के तहत मामला दर्ज किया गया।