Assembly Election Date 2024 Announcement Live updates: 2 राज्य और 180 सीट, क्या है बहुमत आंकड़ा!

Highlights Assembly Election Date 2024 Announcement Live updates: जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। Assembly Election Date 2024 Announcement Live updates: निर्वाचन आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को यह घोषणा की। Assembly Election Date 2024 Announcement Live updates: हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी।

Assembly Election Date 2024 Announcement Live updates: निर्वाचन आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को चुनाव की घोषणा कर दी। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होगा। 18 सितंबर को पहले चरण, 25 सितंबर को दूसरे चरण और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। हरियाणा में एक चरण में वोट पड़ेंगे। एक अक्टूबर को मतदान और जेके के साथ ही चार अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। दोनों राज्य में 90-90 विधानसभा की सीट हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। जेके में 2014 के बाद चुनाव होने जा रहा है। हरियाणा में बहुमत के लिए 46 विधायक की जरूरत पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है और उपराज्यपाल ही प्रमुख रहेंगे!

#WATCH | Assembly Elections in Haryana: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says, "Assembly Elections will be held in one phase; voting on October 1. Counting of votes will take place on October 4" pic.twitter.com/U22qhG3uoR — ANI (@ANI) August 16, 2024

#WATCH | On being asked about Assembly Elections in Maharashtra, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says, "Last time, Maharashtra and Haryana Assembly elections were held together. At that time, J&K was not a factor but this time there are 4 elections this year and 5th… pic.twitter.com/PsrV0724BR — ANI (@ANI) August 16, 2024

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक लाइन कहना चाहता हूं...लम्बी कतारों में छुपी है, बदलते सूरत-ए-हाल, यानी जम्हूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें, अब ख़ुद करेंगी गोया, अपनी तकदीरें बयानी | जम्हूरियत के जश्न में, आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी।

जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव

जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना चार अक्टूबर को होगी। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को यह घोषणा की। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।

#WATCH | On Assembly poll in J&K to be held on Sept 18, 25 & October 1; Counting of votes on Oct 4, National Conference leader Omar Abdullah says, "...'Der aaye durust aaye'. The Election Commission has announced the dates of the elections in three phases. The schedule will be… pic.twitter.com/nDCZgloxoJ — ANI (@ANI) August 16, 2024

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस बहुप्रतीक्षित चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होगा जबकि दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को मतदान कराया जाएगा।

#WATCH | On Assembly poll in J&K to be held on Sept 18, 25 & October 1; Counting of votes on Oct 4, National Conference leader Omar Abdullah says, "We are writing to the Election Commission of India that they should investigate the transfers that happened in J&K in the last 24… pic.twitter.com/Q4ZhEmMTdK — ANI (@ANI) August 16, 2024

उन्होंने कहा कि आखिरी चरण का मतदान एक अक्टूबर को होगा और मतों की गिनती चार अक्टूबर को की जाएगी। कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 42.6 लाख महिलाओं सहित कुल 87.09 लाख मतदाता हैं और इनके मतदान के लिए कुल 11,838 मतदान केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि इस पूर्ववर्ती राज्य के सभी उम्मीदवारों को उनके राजनीतिक दलों की मांग के अनुसार आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

#WATCH | Assembly poll in J&K will be held in 3 phases, with voting on Sep 18, Sep 25 & Oct 1; Counting of votes on Oct 4



Congress leader Ghulam Ahmad Mir says, "I welcome this. Even though it is late, at least a step has been taken... Today is a happy day for the people of… pic.twitter.com/KkHOTn5eMP — ANI (@ANI) August 16, 2024

केंद्र सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इस फैसले को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा था।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस साल सितंबर तक इस पूर्ववर्ती राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा था। जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में पांच चरणों में हुआ था। तब यह एक राज्य था और लद्दाख इसका हिस्सा था।

