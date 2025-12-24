Assam Violence: मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, सेना का फ्लैग मार्च, असम के कार्बी जिले में क्यों भड़की हिंसा; जानें अपडेट
By अंजली चौहान | Updated: December 24, 2025 08:15 IST2025-12-24T08:14:38+5:302025-12-24T08:15:48+5:30
Assam Violence: असम के कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में बेदखली अभियान से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान ताजा हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं।
Assam Violence: असम के कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में हिंसा की आग भड़क चुकी है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने दो जिलों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान वॉयस कॉल और फिक्स्ड टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चालू रहेगी; हालांकि, इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के संबंधित प्रावधान के तहत दंडनीय होगा।
हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान वॉयस कॉल और फिक्स्ड टेलीफोन लाइनों पर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चालू रहेगी। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के संबंधित प्रावधान के तहत दंडनीय होगा।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि असम सरकार को 23 दिसंबर को कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग के जिला मजिस्ट्रेटों से दो जिलों में गंभीर "कानून-व्यवस्था" की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मिली थी। सरकार को यह भी आशंका थी कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल "भड़काऊ" संदेश, अफवाहें आदि फैलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है।
नोटिफिकेशन में कहा गया, "असम सरकार को कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से 23.12.2025 को दो जिलों में पैदा हुई गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मिली है, और चूंकि, कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में सार्वजनिक शांति और सद्भाव भंग होने की गंभीर आशंका है, और चूंकि, असम सरकार को आशंका है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल भड़काऊ संदेश, अफवाहें आदि फैलाने के लिए किया जा सकता है। जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है।"
असम में अशांति पर 10 बड़े अपडेट
खेरोनी और डोंगकामुकाम इलाकों में प्रदर्शनकारियों के दो समूहों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम दो लोग मारे गए और 38 पुलिसकर्मियों सहित 45 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।
हिंसा की जड़ें विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) भूमि से कथित अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांगों में हैं - ये ऐसे क्षेत्र हैं जो संविधान की छठी अनुसूची के तहत आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संरक्षित हैं।
नौ भूख हड़ताल करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा मेडिकल इलाज के लिए ले जाने के बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ गए, जिससे हिरासत में लिए जाने की अफवाहें फैलीं, जिसने जनता के गुस्से और बड़े पैमाने पर लामबंदी को हवा दी।
सोमवार को, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के प्रमुख तुलिराम रोंगहांग के पैतृक आवास में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जबकि कई दुकानों, मोटरसाइकिलों और सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ की गई।
अधिकारियों ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की, जिसमें पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, रैलियों, मशाल जुलूसों, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया और शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आवाजाही पर रोक लगा दी गई।
असम गृह और राजनीतिक विभाग ने कहा कि अफवाहों और भड़काऊ सामग्री को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है, जबकि वॉयस कॉल और फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड को चालू रहने दिया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण बातचीत चल रही है और लोगों से कानूनी तरीकों से अपनी शिकायतें उठाने का आग्रह किया, और कानून को अपने हाथ में न लेने की चेतावनी दी।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की घोषणा की, और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
यह आंदोलन छठी अनुसूची पहाड़ी जिले में एक लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद को उजागर करता है, जिसमें प्रदर्शनकारी 7,184 एकड़ से अधिक संरक्षित भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं - यह मुद्दा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों से और जटिल हो गया है, जिसने बेदखली अभियानों पर रोक लगा दी है।