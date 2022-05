असम: हिरासत में मौत के बाद भीड़ ने थाने को आग के हवाले किया, परिजनों ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया

By भाषा | Published: May 22, 2022 08:54 AM

पुलिस द्वारा कथित तौर पर शुक्रवार देर शाम हिरासत में लिए गए एक मछली व्यापारी की मौत के बाद भीड़ ने शनिवार दोपहर को बटाद्रवा थाने और कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने कथित तौर पर कारोबारी को उस समय हिरासत में लिया था, जब वह शिवसागर के लिए बस पकड़ने जा रहा था।

