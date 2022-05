असमः बाढ़ प्रभावित जिले में कीचड़ में चलती दिखीं आईएएस अधिकारी; सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुईं वायरल

Highlights बाढ़ से सबसे ज्यादा नौगांव प्रभावित है जहां 3.68 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं वहीं कछार जिले में करीब 1.5 लाख और मोरीगांव में 41,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं कछार की उपायुक्त कीर्ति जल्ली की इस बीच कीचड़ में चलते और लोगों की परेशानियां सुनते तस्वीरें वायरल हो रही हैं

कछारः अमस में बाढ़ ने 27 जिलों में भयंकर तबाही मचाई हुई है। इस आपदा में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में कछार जिले की उपायुक्ता आईएएस कीर्ति जल्ली मीडिया की सुर्खियों में हैं। बाढ़ को लेकर दफ्तर में मीटिंग करने के बजाय वह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं।

इस बीच की उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वह नंगे पैर कीचड़ में लोगों की मदद करती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। तस्वीरों में उन्हें साड़ी पहने कीचड़ भरे इलाकों में घूमते हुए देखा जा सकता है।

Meet Keerthi Jalli IAS 2003 batch,Deputy Commissioner of Cachar District walks through the the muddy roads barefoot to reach out the flood victims door..

She is an inspiration to all..#keerthijallipic.twitter.com/27Uc3hUVvl — आम आदमी पार्टी जोधपुर RAJASTHAN (@Sunil13610392) May 27, 2022

तस्वीरें और वीडियो शुरू में जिला प्रशासन के फेसबुक पेज पर साझा किए गए थे। IAS अधिकारी कीर्ति जल्ली लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रही हैं। एक तस्वीर में वह एक महिला के साथ कीचड़ में चल रही हैं और महिला उनको सहारा भी दे रही है। वह लोगों को राहत सामग्री भी बांटती दिख रही हैं। इसके साथ ही नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाके का मुआयना भी किया।

जिला उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि वे पिछले 50 वर्षों से एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं और हमने सोचा कि हमें वहां जाने और वास्तविक मुद्दों को देखने की जरूरत है। और उसके लिए सबसे अच्छा समय बाढ़ के दौरान होता है। वहीं गांव के लोगों ने भी कहा कि यह पहली बार है जब कोई जिला उपायुक्त उनके गांव का दौरा कर रहा है। गांव के लोगों ने अधिकारी को बराक नदी के उफान से आने वाली बाढ़ और उसके कारण हर साल होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। जिसपर उपायुक्त ने कहा कि वे गांवों की सुरक्षा पर जोर देने जा रही हैं ताकि भविष्य में नुकसान को कम किया जा सके।

Picture of the Day



Keerthi Jalli ma'am, DC of Cachar at the flood victims door. so simple and grounded.



You are the true inspiration ❤️#KeerthiJalli#IASpic.twitter.com/hY6tRhqSpV — Arjun Reddy (@arjunontweetz) May 26, 2022

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार इस साल राज्य में बाढ़ और भूस्खलनों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। प्राधिकरण ने बताया कि कछार, दिमा हसाओ, हैलीकांडी, होजाई, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट मोरीगांव और नौगांव जिलों में बाढ़ से 5,61,100 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा नौगांव प्रभावित है जहां 3.68 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। वही कछार जिले में करीब 1.5 लाख और मोरीगांव में 41,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

Web Title: Assam IAS officer keerthi Jalli seen walking in mud in flood-affected district Photos went viral on social media