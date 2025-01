Assam: असम से बाहर कोई हाथी नहीं ले जाया गया?, असम सरकार ने किया खंडन, ट्वीट कर दी जानकारी

Highlights पिछले दो दिनों में वाहनों में ले जाए जा रहे हाथी असम के नहीं हैं। पशु एम्बुलेंस के खुले हुड के ऊपर अपनी सूंड के साथ दिखाई दे रहा था।

Assam CM Himanta: असम सरकार ने दावा किया है कि किसी भी हाथी को राज्य के बाहर नहीं ले जाया गया और उन अटकलों का खंडन किया कि पशु एम्बुलेंस का एक काफिला पूर्वोत्तर राज्य से जंबो को लेकर आया था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं अपने पास आदेश पर पूरे अधिकार के साथ स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पिछले दो दिनों में वाहनों में ले जाए जा रहे हाथी असम के नहीं हैं। हिमंत एक्स पर कार्बी आंगलोंग एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक मुकरंग एंगती की एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे।

It is hereby clarified that no elephants have been transported from Assam in the recent past. Certain news items and social media posts published linking Assam to such activities are completely unwarranted and false.@assamforest@assampolicepic.twitter.com/YaLg3sWoE8