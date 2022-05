असम: थाना जलाने के आरोपी की कथित तौर पर हिरासत से भागने के दौरान पुलिस की गाड़ी से कुचलकर मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 30, 2022 10:50 AM

नगांव की एसपी लीना डोले ने कहा कि तलाशी अभियान समाप्त होने के बाद वापस रास्ते में उसने कार से भागने की कोशिश की और पीछे चल रहा काफिले का वाहन गलती से उसके ऊपर चढ़ गया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

