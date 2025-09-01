एशिया कप हॉकी 2025ः 3 मैच और 22 गोल?, चीन पर 4-3, जापान पर 3-2 और कजाकिस्तान पर 15-0, 9 अंक के साथ शीर्ष पर टीम इंडिया

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 1, 2025 22:04 IST2025-09-01T22:00:36+5:302025-09-01T22:04:55+5:30

एशिया कप हॉकी 2025ः भारत के लिए अभिषेक (5वें, 8वें, 20वें और 59वें मिनट), सुखजीत सिंह (15वें, 32वें, 38वें), जुगराज सिंह (24वें, 31वें, 47वें), कप्तान हरमनप्रीत सिंह (26वें), अमित रोहिदास (29वें), राजिंदर सिंह (32वें), संजय सिंह (54वें), दिलप्रीत सिंह (55वें) ने गोल किए।

Asia Cup Hockey 2025 live score 3 matches and 22 goals Team India on top beating China 4-3, Japan 3-2 and Kazakhstan 15-0 india 9 point | एशिया कप हॉकी 2025ः 3 मैच और 22 गोल?, चीन पर 4-3, जापान पर 3-2 और कजाकिस्तान पर 15-0, 9 अंक के साथ शीर्ष पर टीम इंडिया

file photo

Highlightsदूसरे क्वार्टर में चार गोल के साथ मध्यांतर तक अपनी बढ़त 7-0 कर ली थी।अभिषेक ने इस दौरान दूसरे क्वार्टर के पांचवें मिनट में ही अपनी हैट्रिक पूरी की। सुखजीत और जुगराज ने भी इस एकतरफा मैच में हैट्रिक गोल किये।

राजगीरः बिहार के राजगीर में भारतीय टीम ने कमाल किया। पहले ही सुपर चार के लिए क्वालीफाई कर चुकी भारतीय टीम ने बिहार के राजगीर में पुरुषों के एशिया कप हॉकी में कजाकिस्तान को 15-0 से हराकर पूल ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। 3 मैच में 3 जीत के बाद भारत 9 अंक के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। इससे पहले भारत ने रविवार को कड़े मुकाबले में जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की थी। भारत ने शुक्रवार को टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत चीन पर 4-3 की जीत के साथ की थी।

भारत ने एकतरफा मुकाबले में कजाकिस्तान को 15-0 से रौंदकर सोमवार को यहां पूल तालिका में शीर्ष स्थान के साथ एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर चार चरण में प्रवेश किया। भारत ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही सुपर चार का टिकट पक्का कर लिया था लेकिन टीम ने इस बड़ी जीत के बाद पूल ए में शीर्ष स्थान पक्का किया।

भारत के लिए अभिषेक (5वें, 8वें, 20वें और 59वें मिनट), सुखजीत सिंह (15वें, 32वें, 38वें), जुगराज सिंह (24वें, 31वें, 47वें), कप्तान हरमनप्रीत सिंह (26वें), अमित रोहिदास (29वें), राजिंदर सिंह (32वें), संजय सिंह (54वें), दिलप्रीत सिंह (55वें) ने गोल किए। भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में तीन गोल करने के बाद दूसरे क्वार्टर में चार गोल के साथ मध्यांतर तक अपनी बढ़त 7-0 कर ली थी।

अभिषेक ने इस दौरान दूसरे क्वार्टर के पांचवें मिनट में ही अपनी हैट्रिक पूरी की। अभिषेक के अलावा पेनल्टी कॉर्नर के अधिकांश शॉट लेने वाले सुखजीत और जुगराज ने भी इस एकतरफा मैच में हैट्रिक गोल किये। भारत ने पहले दो मैचों में चीन और जापान को हराया था। इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट का विजेता अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगा।

Web Title: Asia Cup Hockey 2025 live score 3 matches and 22 goals Team India on top beating China 4-3, Japan 3-2 and Kazakhstan 15-0 india 9 point

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Hockey IndiaBiharPatnaHockey World Cupहॉकी इंडियाबिहारपटनाहॉकी वर्ल्ड कप