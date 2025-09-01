एशिया कप हॉकी 2025ः 3 मैच और 22 गोल?, चीन पर 4-3, जापान पर 3-2 और कजाकिस्तान पर 15-0, 9 अंक के साथ शीर्ष पर टीम इंडिया

Highlights दूसरे क्वार्टर में चार गोल के साथ मध्यांतर तक अपनी बढ़त 7-0 कर ली थी। अभिषेक ने इस दौरान दूसरे क्वार्टर के पांचवें मिनट में ही अपनी हैट्रिक पूरी की। सुखजीत और जुगराज ने भी इस एकतरफा मैच में हैट्रिक गोल किये।

राजगीरः बिहार के राजगीर में भारतीय टीम ने कमाल किया। पहले ही सुपर चार के लिए क्वालीफाई कर चुकी भारतीय टीम ने बिहार के राजगीर में पुरुषों के एशिया कप हॉकी में कजाकिस्तान को 15-0 से हराकर पूल ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। 3 मैच में 3 जीत के बाद भारत 9 अंक के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। इससे पहले भारत ने रविवार को कड़े मुकाबले में जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की थी। भारत ने शुक्रवार को टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत चीन पर 4-3 की जीत के साथ की थी।

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹, 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲! 🔥 🇮🇳



India round up the Pool stages of the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 with a emphatic 15-0 triumph over Kazakhstan.#HockeyIndia#IndiaKaGame#HumSeHaiHockey#HeroAsiaCupRajgirpic.twitter.com/ZNBsFfztM3 — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 1, 2025

भारत ने एकतरफा मुकाबले में कजाकिस्तान को 15-0 से रौंदकर सोमवार को यहां पूल तालिका में शीर्ष स्थान के साथ एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर चार चरण में प्रवेश किया। भारत ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही सुपर चार का टिकट पक्का कर लिया था लेकिन टीम ने इस बड़ी जीत के बाद पूल ए में शीर्ष स्थान पक्का किया।

भारत के लिए अभिषेक (5वें, 8वें, 20वें और 59वें मिनट), सुखजीत सिंह (15वें, 32वें, 38वें), जुगराज सिंह (24वें, 31वें, 47वें), कप्तान हरमनप्रीत सिंह (26वें), अमित रोहिदास (29वें), राजिंदर सिंह (32वें), संजय सिंह (54वें), दिलप्रीत सिंह (55वें) ने गोल किए। भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में तीन गोल करने के बाद दूसरे क्वार्टर में चार गोल के साथ मध्यांतर तक अपनी बढ़त 7-0 कर ली थी।

अभिषेक ने इस दौरान दूसरे क्वार्टर के पांचवें मिनट में ही अपनी हैट्रिक पूरी की। अभिषेक के अलावा पेनल्टी कॉर्नर के अधिकांश शॉट लेने वाले सुखजीत और जुगराज ने भी इस एकतरफा मैच में हैट्रिक गोल किये। भारत ने पहले दो मैचों में चीन और जापान को हराया था। इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट का विजेता अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगा।

