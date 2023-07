ASI survey Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ASI सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा, कल दोपहर 3.30 बजे फिर से सुनवाई, जानें अपडेट

Highlights सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई क्षति नहीं होगी। ASI सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा। मामले पर दोपहर 3.30 बजे फिर से सुनवाई करेगी।

ASI survey Gyanvapi Mosque: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में बृहस्पतिवार को भी सुनवाई होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई शुरू की है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने प्रयागराज में कहा कि ASI के अतिरिक्त निदेशक ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है।जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई क्षति नहीं होगी। ASI सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा, कल अदालत इस मामले पर दोपहर 3.30 बजे फिर से सुनवाई करेगी।

Allahabad High Court stays till tomorrow ASI survey of Gyanvapi Mosque complex in Varanasi



"ASI's Additional Director today filed an affidavit in Allahabad High Court stating that during the survey there will be no damage to the structure. The ASI survey will not take place till tomorrow. Tomorrow, the court will again hear the matter at 3.30 pm."