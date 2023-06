'हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ....', ओडिशा रेल हादसे पर पत्रकारों से बात करते हुए भावुक हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, देखें वीडियो

बालासोर: ओडिशा के बालासोर में पिछले हफ्ते हुई ट्रेन दुर्घटना पर पत्रकारों से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भावुक नजर आए। दुर्घटना की वजह से क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत के बाद इस रूट पर रेल सेवाओं की बहाली की बात बताते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 'अभी हमारा दायित्व खत्म नहीं हुआ है।' उन्होंने कहा कि लापता लोगों को उनके चिंतित परिवारों के पास पहुंचाना है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई और 1000 से अधिक घायल हैं।

रेल मंत्री ने रविवार रात कहा, 'बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लापता व्यक्तियों को उनके परिवार के सदस्य के पास पहुंचाया जाए...हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है।'

