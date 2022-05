सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर अशोक गहलोत ने BJP पर साधा निशाना, कहा- पीएम मोदी हैं RSS प्रचारक

Highlights अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की राय और विचारधारा एक जैसी है तो दोनों पार्टियों का विलय क्यों नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का प्रचारक इस देश का पीएम है।

जयपुर:राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धर्म पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति देश के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का प्रचारक इस देश का पीएम है।

गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की राय और विचारधारा एक जैसी है तो दोनों पार्टियों का विलय क्यों नहीं हो जाता। गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उनके अनुरोध के बावजूद राजस्थान में दंगों के मामलों की जांच का आदेश नहीं देने के लिए भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "वह (शाह) दंगों के मामलों की जांच का आदेश देने का साहस क्यों नहीं दिखाते हैं ताकि भविष्य में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके।" राजस्थान के सीएम ने आरोप लगाया कि सभी आरोपी (हाल के दंगों के मामलों में) आरएसएस और भाजपा से हैं, इटली से नहीं।

भाजपा पर हमला करते हुए गहलोत ने कहा कि यह समझना होगा कि सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से किस राजनीतिक दल को फायदा हो रहा है। दंगा मामलों की जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस दंगों में शामिल नहीं है। हाल ही में राजस्थान में जोधपुर और करौली में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं देखी गईं।

#WATCH | Why is Union Home Minister Amit Shah not showing courage to order a probe (on riots in 7 states) so that they are prevented in the future...PM Modi is 'RSS Prachark'... Why don't RSS and BJP merge in themselves...: Congress leader & Rajasthan CM Ashok Gehlot, in Udaipur