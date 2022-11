अशोक गहलोत भड़के सचिन पायलट पर, बोले- "पर्दे की बात बाहर क्यों कर रहे हैं, अनुशासन में रहें"

Highlights अशोक गहलोत पार्टी की पर्दे वाली बात प्रेस के सामने करने पर सचिन पायलट से हुए खफा सीएम गहलोत ने इशारों-इशारों में सचिन पायलट को दी हद में रहने की सलाह उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हम चाहते हैं कि सभी अनुशासन का पालन करें

अलवर: राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके विरोधी सचिन पायलट के बीच एक बार फिर तलवार खिंचती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पायलट द्वारा पार्टी की पर्दे वाली बात प्रेस के सामने कहना बेहद नागवार गुजरा है। यही कारण है कि सीएम गहलोत ने इशारों-इशारों में सचिन पायलट को हद में रहने की सलाह दे दी है।

अशोक गहलोत ने अलवर में कहा, "उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केसी वेणुगोपाल ने पार्टी में सभी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करने को कहा है। हम चाहते हैं कि सभी अनुशासन का पालन करें।"

Alwar, Rajasthan | They should not make such remarks. KC Venugopal has asked everybody in the party to not make any such remarks. We want that everybody should follow discipline: Rajasthan CM Ashok Gehlot on Sachin Pilot's remarks