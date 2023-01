असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत पर हमला, कहा- 'मुसलमानों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं?'

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर उनपर निशाना साधा। भागवत ने कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपने "सर्वोच्चता के बड़बोलेपन" को छोड़ देना चाहिए।

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर उनपर निशाना साधा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपने "सर्वोच्चता के बड़बोलेपन" को छोड़ देना चाहिए।

There are enough Hindus who feel the Boisterous Rhetoric of Supremacy of RSS, leave alone how every minority feels.



You can't say Vasudhaiva Kutumbakam for the world if you're busy building divides in your own country — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 11, 2023

ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए लिखा, "मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की "अनुमति" देने वाले मोहन कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उसने हमारी नागरिकता पर "शर्तें" लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहां अपने विश्वास को "समायोजित" करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं हैं।"

No decent society can tolerate such hatred and radicalism in the name of religion.



Who elected Mohan as the representative for Hindus? Fighting elections in 2024? Welcome — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 11, 2023

उन्होंने आगे लिखा, "मोहन कहते हैं कि भारत को कोई बाहरी खतरा नहीं है। संघी दशकों से "आंतरिक शत्रुओं" और "युद्ध की स्थिति" के हौवले का रोना रो रहे हैं और लोक कल्याण मार्ग में उनके स्वयं के स्वयंसेवक कहते हैं, "ना कोई घुसा है ..."। चीन के लिए यह "चोरी" और साथी नागरिकों के लिए "सीनाजोरी" क्यों? यदि हम वास्तव में युद्ध में हैं, तो क्या स्वयंसेवक सरकार 8+ वर्षों से सो रही है?"

Why this “chori” for China & “seenazori” for fellow citizens? If we’re indeed at war, has Swayamsevak sarkar been sleeping for 8+ years?



RSS’s ideology is a threat to India’s future. The sooner Indians recognise the real “internal enemies”, the better it will be. — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 11, 2023

ओवैसी ने ये भी लिखा, "आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। भारतीय असली "आंतरिक शत्रुओं" को जितनी जल्दी पहचान लें, उतना ही अच्छा होगा। कोई भी सभ्य समाज धर्म के नाम पर इस तरह की नफरत और कट्टरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता. मोहन को हिन्दुओं का प्रतिनिधि किसने चुना? 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं? स्वागत है।"

Mohan says there is no external threat to India. Sanghis have been whining about the bogey of “internal enemies” & “state of war” for decades & their own Swayamsevak in Lok Kalyan Marg says “na koi ghusa hai…”. — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 11, 2023

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो आरएसएस के वर्चस्व की उद्दाम बयानबाजी को महसूस करते हैं, हर अल्पसंख्यक कैसा महसूस करता है, यह तो दूर की बात है। यदि आप अपने ही देश में विभाजन पैदा करने में व्यस्त हैं तो आप दुनिया के लिए वसुधैव कुटुम्बकम नहीं कह सकते।"

