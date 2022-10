असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को चीन सीमा विवाद पर घेरा, बोले- "कारगिल और कश्मीर गये तो चीन सीमा पर भी जाते, देखते क्या हालात हैं"

Highlights असदु्ददीन ओवैसी ने चीन सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को घेरा पीएम कारगिल और रक्षामंत्री कश्मीर दौरे पर गये तो उन्हें चीन सीमा का भी दौरा करना चाहिए था वे 1947 की बात न करें, उससे पहले उन्हें 2020 में लद्दाख में खोई जमीन पर बात करनी चाहिए

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चीन द्वारा कथिततौर पर किये गये भारतीय भूभाग के अतिक्रमण के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को घेरते हुए कई गंभीर सवाल उठाये हैं।

हैदराबाद से अपनी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किये गये कारगिल दैरे और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन लोग चीन सीमा के इतने नजदीक गये थे तो उन्हें वहां भी जाना चाहिए था और वहां की स्थिति पर भी बात करनी चाहिए थी।

ओवैसी ने सवालों की छड़ी लगाते हुए इस संबंध में एक के बाद एक लगातार तीन ट्वीट किये। अपने पहले ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हमारे पीएम साहब कारगिल में था। रक्षामंत्री राजनाथसिंह कश्मीर में थे। दोनों लोग कुछ मील पूर्व में चीन सीमा तक जा सकते थे और वहां की स्थिति के बारे में बात कर सकते थे। वहां हमारे क्षेत्र पर चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी का नियंत्रण बना हुआ है।"

Our PM saheb @PMOIndia was in Kargil. The @rajnathsingh was in Kashmir. Both could have gone a few miles to the east to the China border and spoken about the situation there. PLA continues to be in control of our territory there.

इसके बाद अलगे ट्वीट में ओवैसी ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए इतिहास की बात छोड़कर मौजूद समय में चीन के अतिक्रमण पर बात करने सलाह देते हुए कहा गया, "इससे पहले कि वे 1947 से क्षेत्र वापस पाने की बात करें क्यों न 2020 में उनके शासन में लद्दाख में खोई जमीन पर बात की जाए। 30 महीनों में कम से कम 1000 वर्ग किमी पर चीनियों का नियंत्रण हो गया है।

तीसरे और अंतिम ट्वीट में सांसद ओवैसी ने लद्दाख के देपसांग और डेमचोक के बार में बात करते हुए कहा, "देपसांग और डेमचोक में क्या स्थिति है? क्या हम स्टेटस में बदलाव को स्वीकार करने जा रहे हैं या फिर हमारे पास अपने क्षेत्र पर वापस नियंत्रण वापस पाने की कोई योजना है? मैं एलएसी की स्थिति पर पूर्ण संसदीय चर्चा की अपनी मांग दोहराता हूं।"

What is the situation in Depsang and Demchok? Are we going to accept the change in status quo or do we have any plans to get back control of our territory? I reiterate our demand for a full parliamentary discussion on the situation on the LAC.