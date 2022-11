ओवैसी ने 2002 की टिप्पणी में दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए अमित शाह पर निशाना साधा, कहा- 'आपने बिलकिस के बलात्कारियों को रिहा कर दिया...'

Highlights ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों में 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव दो चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने हैं। पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि बाकी बची 93 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान होगा।

अहमदाबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 2002 के बयान में दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "अमित शाह ने आज एक जनसभा के दौरान बयान दिया कि उन्होंने 2002 में गुजरात के दंगाइयों को सबक सिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में स्थायी शांति स्थापित की।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं इस (अहमदाबाद) निर्वाचन क्षेत्र के सांसद अमित शाह को बताना चाहता हूं कि 2002 में आपने जो सबक सिखाया था, वह बिलकिस के बलात्कारियों को आपके द्वारा मुक्त किया जाएगा। तुमने जो सबक सिखाया वह यह था कि तुम बिलकिस की तीन साल की बेटी के हत्यारों को छुड़ा लोगे। आपने हमें यह भी सिखाया कि अहसान जाफरी को मारा जा सकता है।"

