मणिपुर की घटना पर पर बोले असदुद्दीन ओवैसी- वीडियो वायरल होने के बाद बोलने को मजबूर हुए पीएम

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की दो महिलाओं को नग्न घुमाने के वीडियो पर प्रतिक्रिया देने के लिए केवल इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि यह वायरल हो गया था। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने और मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, "पीएम को वीडियो पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि यह अब वायरल हो गया है...वहां नरसंहार हो रहा है...न्याय तभी होगा जब सीएम को हटाया जाएगा और पीएम सीबीआई जांच का आदेश देंगे।" इससे पहले औवेसी ने मोदी की दो महीने की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या सीएम सिंह 160 लोगों की जान के नुकसान की भरपाई करेंगे।

#WATCH | Speaking on Manipur, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "...PM was compelled to react on the video because it has become viral now...Genocide is going on there...Justice will prevail only when the CM is removed and the PM orders CBI inquiry." pic.twitter.com/L2ZZTpBALe

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "कुकी जनजातियों के लगातार दो महीने से जारी नरसंहार के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात की, इस सवाल का सरकार को जवाब देना चाहिए लेकिन क्या मोदी ने उस भयानक वीडियो पर प्रतिक्रिया दी होगी? क्या मणिपुर के भाजपा मुख्यमंत्री मारे गए 160 लोगों, बलात्कार की शिकार कई महिलाओं, विस्थापित हुए पचास हज़ार लोगों को न्याय देंगे, नहीं, नहीं।"

The PM @PMOIndia at last spoke on Manipur after 2 Months of continuing Genocide of Kuki tribes,question that the Govt must answer but for the horrible video will Modi have reacted?

Will BJP CM of Manipur give justice to the 160 killed,many women who have been raped ,fifty…