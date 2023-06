समान नागरिक संहिता को लेकर ओवेसी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, हिंदू अविभाजित परिवार कानून को खत्म करने की दी चुनौती

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को हिंदू अविभाजित परिवार कानून को खत्म करने की भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह समझने की जरूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है।

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों पर उन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को हिंदू अविभाजित परिवार कानून को खत्म करने की भी चुनौती दी।

उन्होंने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं। तो, वह ऐसी बातें कहते हैं...क्या आप यूसीसी के नाम पर देश की बहुलता और विविधता को छीन लेंगे?।।जब वह यूसीसी की बात करते हैं, तो वह हिंदू नागरिक संहिता की बात करते हैं...मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं? हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करें?"

#WATCH | AIMIM chief Asaduddin Owaisi speaks on PM Modi's statement on Uniform Civil Code in Bhopal; says, "India's PM considers India's diversity & its pluralism a problem. So, he says such things...Will you strip the country of its pluralism & diversity in the name of a UCC?...… pic.twitter.com/XeBhdBDycD

उन्होंने आगे कहा, "जाएं और पंजाब के सिखों को यूसीसी के बारे में बताएं, देखें वहां क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू अविभाजित परिवार के तहत कर छूट केवल हिंदू समुदाय को ही क्यों दी जा रही है। क्या हिंदू अविभाजित परिवार टैक्स छूट समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है? प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है?"

ओवैसी ने ये भी कहा, "उन्हें अपनी सोच का सॉफ्टवेयर बदलना चाहिए। भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान और मिस्र से क्या लेना-देना? क्या आप हमें कम आंक रहे हैं? ये देश विरोधी बात है।" एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह समझने की जरूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, "संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है।"

.@narendramodi made certain comments on Triple Talaq, UCC and Pasmanda Muslims.



It seems Modiji did not understand Obama's advice properly. Will the PM end "Hindu Undivided Family"? Because of HUF, the country is loses ₹3064 crores every year.



On the one hand the PM is…