Borduria-Bogapani and Changlang South Seat Assembly Election Results 2024 Live: भाजपा ने एनसीपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को हराकर इन सीटों पर किया कब्जा, अपडेट

Borduria-Bogapani and Changlang South Seat Assembly Election Results 2024 Live Updates: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को जारी मतगणना के दौरान बोरदुरिया-बोगापानी और चंगलंग दक्षिण सीट पर जीत हासिल कर ली। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। आयोग ने बताया कि भाजपा के वांगलिंग लोवांगडोंग ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के जोवांग होसाई को 1,452 मत के अंतर से हराकर बोरदुरिया-बोगापानी सीट रविवार को जीत ली। भाजपा 46 सीट पर आगे है।

लोवांगडोंग ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी। वह चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार हमजोंग तांगहा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं नेशनल पीपुल्स पार्टी के टिम्पू न्गेमू को 1,482 मत के अंतर से हराकर चंगलंग दक्षिण सीट जीत ली।

अरुणाचल प्रदेश में 50 विधानसभा सीट के लिए मतगणना रविवार सुबह छह बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीट पहले ही निर्विरोध जीत ली हैं। अरुणाचल प्रदेश में चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ मतदान हुआ था।

