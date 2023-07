मणिपुर वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह पर हमला, कहा- "मोदी सरकार को छवि की ज्यादा चिंता"

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर हमला बोला ओवैसी ने कहा कि मणिपुर में मई से जारी है हिंसा, महीनों पुराना है वीडियो लेकिन इसके वायरल होने के बाद ही कार्रवाई की गई केंद्र ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र किए जाने संबंधी घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी है

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को मणिपुर वीडियो पर साजिश संबंधी टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "अमित शाह ने कहा है कि संसद सत्र की पूर्व संध्या पर लीक हुआ मणिपुर का वीडियो मोदी सरकार को शर्मिंदा करने की साजिश थी।"

उन्होंने आगे लिखा, "मणिपुर में मई से जारी है हिंसा, महीनों पुराना है वीडियो लेकिन इसके वायरल होने के बाद ही कार्रवाई की गई। मोदी सरकार को कुकी महिलाओं के सम्मान की नहीं बल्कि अपनी छवि की ज्यादा चिंता रहती है। कितनी शर्म की बात है!" बता दें कि मणिपुर के कांगपोकपी जिले में चार मई को दो महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर उन्हें घुमाए जाने की घटना का पता 19 जुलाई को सामने आए एक वीडियो के जरिए चला।

.@AmitShah has said that the Manipur video was a conspiracy to embarrass Modi govt & was “leaked” on the eve of Parliament session. The violence in Manipur has been going on since May, the video is months’ old. But action was only taken after it went viral. Modi govt is always…