भिवानी की घटना पर ओवैसी ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, पूछा- क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस घटना पर बोलेंगे?

Highlights हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जुनैद और नासिर को एक संगठित गिरोह ने मारा सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा- हरियाणा की भाजपा सरकार इस घटना की ज़िम्मेदार है उन्होंने भिवानी कांड में मारे गए जुनैद और नासिर की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की

हैदराबाद: हरियाणा के भिवानी कांड में बजरंग दल के पांच कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। भिवानी में एक गाड़ी से बरामद 2 जले हुए शवों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भाजपा शासित राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

एएनआई के हवाले से हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जुनैद और नासिर को एक संगठित गिरोह ने मारा। हरियाणा की भाजपा सरकार इस घटना की ज़िम्मेदार है क्योंकि वे इस संगठित गिरोह को संरक्षण देते हैं। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, मैं हरियाणा में एक संगठित गिरोह द्वारा जुनैद और नासिर की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।

सांसद ने खट्टर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना में नामित एक मोनू को हरियाणा में भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वे इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। क्या पीएम और एचएम इस घटना पर बोलेंगे ? ओवैसी ने कहा, यह एक तथाकथित 'गौ-रक्षक' गिरोह द्वारा जुनैद और नासिर की अमानवीय हत्या है। ये पीपीएल भाजपा-आरएसएस द्वारा समर्थित हैं। भाजपा द्वारा कट्टरवादी बनाए गए ये तत्व कल उनके खिलाफ हो जाएंगे। हरियाणा में केंद्र और भाजपा सरकार को ऐसे तत्वों की रक्षा और संरक्षण नहीं करना चाहिए।

I condemn in the strongest words the killing of Junaid & Nasir by an organised gang in Haryana. One Monu named in the incident is patronised by BJP govt in Haryana. They're responsible for this incident. Will PM & HM speak on this incident?: AIMIM MP Owaisi on Bhiwani incident pic.twitter.com/ls1WZVASns