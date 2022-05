सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बोले केजरीवाल- मामला पूरी तरह से फर्जी और राजनीति से प्रेरित

Highlights ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को धन शोधन के एक मामले में जैन को गिरफ्तार कर लिया था। जनवरी में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि जैन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मामला "धोखाधड़ी" है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ईमानदार है और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सीएम केजरीवाल ने कहा, "मैंने व्यक्तिगत रूप से इस (सत्येंद्र जैन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी) मामले का अध्ययन किया है, यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है।"

I have personally studied this (Satyendar Jain';s arrest by ED) case, it is completely fraud. We neither tolerate corruption nor we do corruption. We have a very honest govt. He has been targeted because of political reasons. We have faith in our judiciary:Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/FlA97GOnN3