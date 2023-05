केजरीवाल संग संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में बोले KCR- पीएम मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं

Highlights चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र से अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। चंद्रशेखर राव ने कहा कि हम केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे।

हैदराबाद: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा। इसी क्रम में चंद्रशेखर राव ने केजरीवाल के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र से अध्यादेश को वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। यह समय आपातकाल के दिनों से भी बदतर है, आप (केंद्र) लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं।" हैदराबाद में चंद्रशेखर राव ने कहा कि हम केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे, अध्यादेश को नाकाम करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।

"PM Modi must withdraw the ordinance, we demand it...this time is worse than the days of emergency, you(Centre) are not allowing a govt elected by people, to function...": Telangana CM KCR in a joint press conference with Delhi CM Arvind Kejriwal, on Centre's ordinance

केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर-भाजपा दलों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, ताकि इस बारे में संसद में विधेयक लाए जाने पर केंद्र की कोशिश विफल हो जाए। इस हफ्ते की शुरुआत में केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर इस मामले में उनका समर्थन मांगा था।

"To deliver justice to the people of Delhi, he (KCR), his party and his govt are with us. This is not just about Delhi, but about saving the democracy of the nation...his(KCR) support has provided a lot of strength to us...": Delhi CM Arvind Kejriwal