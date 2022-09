Watch: गुजरात के वडोदरा में 'मोदी-मोदी' नारों के साथ हुआ केजरीवाल का स्वागत, वीडियो में देखें दिल्ली सीएम का रिएक्शन

Highlights केजरीवाल एयरपोर्ट के एक्जिट गेट से बाहर निकले तो जनता की एक भीड़ मोदी-मोदी नारे लगाने लगी इस अप्रत्याशित घटना को देखकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल थोड़े असहज नजर आए स्वागत के लिए खड़े आप कार्यकर्ताओं ने जवाबी रूप से 'केजरीवाल-केजरीवाल' के भी नारे लगाए

वडोदरा: गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव (Gujarat Election 2022) को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल वडोदरा पहुंचे जहां उनके स्वागत के दौरान अजीब वाक्या देखने को मिला।

यहां जैसे ही केजरीवाल वडोदरा एयरपोर्ट के एक्जिट गेट से बाहर आए तो जनता की एक भीड़ मोदी-मोदी नारे लगाने लगी। इस अप्रत्याशित घटना को देखकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल थोड़े असहज नजर आए, हालांकि बाद में वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। वहीं अपने नेता के स्वागत के लिए खड़े आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जवाबी रूप से 'केजरीवाल-केजरीवाल' के भी नारे लगाए।

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal greeted with ‘Modi-Modi’ chants in Vadodara, Gujarat…later ‘Kejriwal-Kejriwal’ chants also heard. pic.twitter.com/dr8HB5Hw2q