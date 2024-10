अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास खाली करना किया शुरू, सामने आया वीडियो, देखें

Highlights अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास खाली कर लुटियंस दिल्ली में एक सांसद के बंगले में चले जाएंगे। इसके लिए मिनी ट्रकों का आवास में प्रवेश शुरू हो गया है। गुरुवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो गए।

आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास खाली कर लुटियंस दिल्ली में एक सांसद के बंगले में चले जाएंगे। इसके लिए मिनी ट्रकों का आवास में प्रवेश शुरू हो गया है।

पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केजरीवाल अपने परिवार के साथ रवि शंकर शुक्ला लेन में आप मुख्यालय के करीब मंडी हाउस के पास फिरोजशाह रोड पर पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के आधिकारिक आवास पर रहेंगे। गुरुवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो गए।

पार्टी नेताओं ने कहा कि यह घर आप के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह का आधिकारिक आवास है। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में 6, फ्लैगस्टाफ रोड को छोड़ने का फैसला करने के बाद सांसदों, विधायकों और पार्षदों सहित कई पार्टी नेताओं ने केजरीवाल को अपने घर की पेशकश की थी, जहां वह 2015 से मुख्यमंत्री के रूप में रह रहे थे।

केजरीवाल का नया आवास, जहां वह अपने परिवार के साथ रहेंगे, रविशंकर शुक्ला लेन स्थित आप मुख्यालय के करीब है। एक वीडियो संदेश में आप सांसद मित्तल ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि केजरीवाल ने उनका घर चुना है।

