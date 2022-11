एमसीडी चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने की आम आदमी पार्टी के '10 गारंटी' की घोषणा, जानें क्या-क्या किए वादे

Highlights एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को है, मतों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अपने वादे में भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी देने का वादा किया है, साथ ही पार्किंग और गंदगी से निपटने का भी वादा। सभी एमसीडी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने सहित एमसीडी से संचालित सभी स्कूलों और अस्पतालों को दुरूस्त करने का वादा।

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (आप) की '10 गारंटी' की घोषणा की। ये गारंटी दरअसल पार्टी के वादों का पिटारा है जिसे चुनाव में जीतने पर पूरा करने की बात आम आदमी पार्टी ने कही है। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए '10 गारंटी' की घोषणा करते हुए लोगों से अपील की कि 'वे उनके लिए वोट करें जो दिल्ली को चला रहे हैं न कि उन्हें जो इसके विकास को रोकने का काम करते हैं।' एमसीडी के लिए मतदान 4 दिसंबर को होना है।

1. केजरीवाल ने पहली गारंटी के तौर पर दिल्ली को और सुंदर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, 'सारा कचरा, गंदगी, नालियों को देखकर दुख होता है। दिल्ली में अब कोई नया कचरा डंप नहीं होगा। हम कचरे का निपटान करेंगे - यह रॉकेट साइंस नहीं है।'

2. आप प्रमुख केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों और गलियों को साफ करने और दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा संचालित सभी स्कूलों और अस्पतालों को नवीनीकृत करने का वादा किया।

3. भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी का वादा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह भवन योजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे और इसे और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

4. केजरीवाल ने कहा कि नियमों के मामूली उल्लंघन पर चीजों को नियमित करने की योजना होगा ताकि लोगों को ब्लैकमेल न किया जा सके।

5. केजरीवाल ने पार्किंग की समस्या को हमेशा के लिए हल करने और आवारा कुत्तों, गायों और बंदरों से राजधानी को मुक्त करने का भी वादा किया।

6. केजरीवाल ने दिल्ली को 'पार्कों का शहर' बनाने का भी वादा किया।

7. केजरीवाल ने कहा कि सभी एमसीडी कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाएगा। उन्होंने 'इंस्पेक्टर राज' या कठिन लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करने और सील की गई दुकानों को फिर से खोलने का भी वादा किया।

We'll work to fulfill 10 guarantees. We'll clean streets of Delhi & solve the issue of garbage mountains. Beautification of parks will be done. We'll give corruption-free MCD & solve vehicle-parking problems. MCD workers will be paid on time: Delhi CM Arvind Kejriwal on MCD polls pic.twitter.com/dcVZfDL2Wi