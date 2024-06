Arunachal Pradesh and Sikkim election results 2024 Live: अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ी बढ़त, 43 सीट पर आगे, सिक्किम में एसकेएस 32 में से 30 सीट पर आगे, जानिए

Highlights Arunachal Pradesh and Sikkim election results 2024 Live: सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) 32 में से 30 सीट पर आगे है। Arunachal Pradesh and Sikkim election results 2024 Live: पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) भी 3 सीट पर बढ़त बना रखी है। Arunachal Pradesh and Sikkim election results 2024 Live: मतगणना रविवार सुबह छह बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई।

Arunachal Pradesh and Sikkim election results 2024 Live: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बढ़ी बढ़त है। शुरुआती रुझान में 43 सीट पर आगे है। कांग्रेस 2 और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीईपी) 6, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) 4 सीट पर आगे है। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) भी 3 सीट पर बढ़त बना रखी है। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों के अनुसार सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) 32 में से 30 सीट पर आगे है।

Arunachal Pradesh Assembly Election Results 2024: BJP - won 10, leading 31; NPEP - leading 8; NCP - leading 1; PPA - leading 2; IND - leading 2



(Source: Election Commission of India)#ArunachalPradeshElectionResults2024#ArunachalElectionResultspic.twitter.com/G2OGEzGOJH — Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2024

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) एक निर्वाचन क्षेत्र में आगे है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से यह जानकारी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में 50 विधानसभा सीट के लिए मतगणना रविवार सुबह छह बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीट पहले ही निर्विरोध जीत ली हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर रविवार को उपलब्ध शुरुआती रुझानों में यह जानकारी दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि सिक्किम में 32 विधानसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह छह बजे मतगणना शुरू हो गई। राज्य के सभी छह जिलों में एक-एक स्थान पर मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान के अनुसार, रेनॉक विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री और एसकेएम उम्मीदवार प्रेम सिंह तमांग अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं एसडीएफ उम्मीदवार सोमनाथ पौडयाल से करीब 4,830 मत से आगे हैं वहीं वह सोरेंग चाकुंग विधानसभा क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं एसडीएफ उम्मीदवार ए डी सुब्बा से 2,052 मत से आगे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री और एसडीएफ सुप्रीमो पवन कुमार चामलिंग नामचेयबुंग सीट पर एसकेएम उम्मीदवार राजू बसनेत से 546 मतों से पीछे हैं। चामलिंग पोकलोक-कामरंग विधानसभा क्षेत्र में भी एसकेएम के भोजराज राय से 1,057 मतों से पीछे हैं।

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और एसडीएफ उम्मीदवार बाईचुंग भूटिया, बरफंग विधानसभा सीट पर एसकेएम उम्मीदवार एवं अपने प्रतिद्वंद्वी रिक्सल दोरजी भूटिया से 2,872 मत से पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सिक्किम इकाई के अध्यक्ष दिली राम थापा ‘अपर बुरटुक’ विधानसभा क्षेत्र में एसकेएम उम्मीदवार काला राय से 1,543 मत से पीछे हैं।

Web Title: Arunachal Pradesh and Sikkim election results 2024 Live BJP big lead in Arunachal Pradesh ahead 43 seats SKS ahead 30 out of 32 seats in Sikkim