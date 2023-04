Video: पुंछ-जम्मू हाईवे पर सेना की गाड़ी में लगी आग, 4 जवान हुए शहीद- रिपोर्ट

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पुंछ-जम्मू हाईवे पर सेना के एक गाड़ी में आग लगने की खबर सामने आई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में सेना के चार जवान शहीद हो गए है। इस मामले में अभी केवल फोटो और वीडियो ही सामने आ रहे है। हालांकि अभी तक सेना की ओर इसकी कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है।

#Flash In a tragic event, 4 Army Jawan lost their lives after their vehicle catch fire in Poonch-Jammu national highway. Reason of fire is unknown. More details to follow. pic.twitter.com/nIhagud9NT