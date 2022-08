पैंगोंग झील में संचालन के लिए भारतीय सेना के मिली आधुनिक लैंडिंग क्राफ्ट अटैक प्रणाली, बढ़ेगी ताकत

Highlights भारतीय सेना को मिले कई तरह के आधुनिक हथियार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान सेना को सौंपा पैंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक प्रणाली मिली

नई दिल्ली: वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रही तनानती के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय सेना को कई तरह आधुनिक हथियार सौंपे। भारतीय सेना को मिले सारे आधुनिक हथियार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विकसित किए गए हैं और स्वदेश निर्मित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को जो हथियार सौंपे उसमें पैंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल समेत कई आधुनिक प्रणालियां शामिल थीं।

#WATCH | Indian Army showcased capability of the Landing Craft Assault deployed in Pangong lake by the force along the LAC with China to Defence Minister Rajnath Singh today. The boats can carry 35 combat troops at a time and can reach any area of the lake in a very short time pic.twitter.com/ejiJVATY5m