आतंक रोधी अभियान के दौरान सेना को बड़ी कामयाबी मिली, लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी को मार गिराया

श्रीनगर: कश्मीर में आतंक रोधी अभियान के दौरान सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले एक साल में सैनिकों, प्रवासी श्रमिकों और पंडितों की सिलसिलेवार हत्याओं में कथित तौर पर शामिल लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को शुक्रवार को कश्मीर के शोपियां जिले में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। मारे गए आतंकी की पहचान बिलाल अहमद भट के रूप में की गई है।

जे एंड केपुलिस ने कहा कि बिलाल अहमद भट ने शोपियां के चोटीगाम इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान एक ठिकाने पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ जवानों की एक संयुक्त टीम पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने कहा कि बाद में उसके शव को बरामद किया गया और इसके साथ भारी मात्रा में हथियार भी मिले जिसमें एके - 47 राइफल, मैगजीन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री शामिल थी।

बिलाल शोपियां के चेक चोलन का रहने वाला था और उसकी उम्र करीब 25 साल थी। पुलिस के मुताबिक बिलाल ने पिछले साल घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। उसने टारगेट किलिंग की घटनाओं को भी अंजाम दिया। वह कथित तौर पर कुलगाम के सुदसन इलाके के एक सेना के जवान उमर फैयाज की हत्या में शामिल था।

