"क्या आप ब्राह्मण हैं?": बंगाल मेडिकल कॉलेज में छात्र के वाइवा के दौरान पूछे गए कुछ ऐसे सवाल, VIDEO

कोलकाता: डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 8 सितंबर को राज्य में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के मीडिया प्रभारी द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया गया। वीडियो के अनुसार, कॉलेज की एक छात्रा कहती हुई दिखाई दे रही है कि उसके पहले और बाद में आए पुरुष छात्रों का वाइवा राउंड छोटा था। जबकि उससे उसकी माँ और पिता के बारे में पूछा गया।

साथ ही, उससे यह भी पूछा गया, "क्या तुम ब्राह्मण हो? तुम अपने चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम अपने होठों पर क्या लगाती हो?" वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे छात्र इसी मामले को लेकर प्रशासन के खिलाफ़ नाराज़ थे।

एबीपी न्यूज़ के अनुसार, यह घटना संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा यह कहने के कुछ दिनों बाद हुई कि कई छात्रों और बाहरी लोगों ने हंगामा किया। पता चला है कि छात्रावासों की अनुपलब्धता और उनके आवंटन के कारण तोड़फोड़ और हंगामा हुआ।

