उच्च न्यायालयों में 16 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, जून 2024 तक देश के हाईकोर्ट में 345 पद रिक्त, देखिए लिस्ट

August 9, 2025

न्यायाधीश रवींद्र कुमार अग्रवाल और गुरुसिद्धैया बसवराज को क्रमशः छत्तीसगढ़ और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

Highlightsन्यायिक अधिकारी विमल कुमार यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।अपूर्व सिन्हा रे को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जून 2024 तक देश के उच्च न्यायालयों में 345 पद रिक्त हैं।

नई दिल्लीः सरकार ने कई उच्च न्यायालयों में 16 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। कानून मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अतिरिक्त न्यायाधीश हरिनाथ नुनेपल्ली, किरणमयी मांडव, सुमति जगदम और न्यापति विजय को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि अतिरिक्त न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन और अपूर्व सिन्हा रे को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायिक अधिकारी विमल कुमार यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

बयान में कहा गया है कि अतिरिक्त न्यायाधीश रवींद्र कुमार अग्रवाल और गुरुसिद्धैया बसवराज को क्रमशः छत्तीसगढ़ और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विश्वरूप चौधरी, प्रसेनजीत विश्वास, उदय कुमार, अजय कुमार गुप्ता, सुप्रतिम भट्टाचार्य, पार्थ सारथी चटर्जी और मोहम्मद शब्बर रशीदी को एक साल के कार्यकाल के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नामित किया गया। न्याय विभाग के आंकड़ों के अनुसार, न्यायाधीशों की यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि जून 2024 तक देश के उच्च न्यायालयों में 345 पद रिक्त हैं।

