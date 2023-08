कांग्रेस के राक्षस वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा- "वोट नहीं मिलने पर ईवीएम, चुनाव आयोग को दोष दें और अब..."

Highlights सुरजेवाला ने कहा था कि जो लोग भाजपा का समर्थन करते हैं या उन्हें वोट देते हैं वे 'राक्षस' हैं। ठाकुर की टिप्पणी रणदीप सुरजेवाला द्वारा हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी पर आई है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को वोट नहीं मिलते तो वह ईवीएम और चुनाव आयोग को दोषी ठहराती है और अब उसने निर्दोष लोगों को 'राक्षस' कहा है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मतदाताओं को 'राक्षस' कहना सबसे पुरानी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को वोट नहीं मिलते तो वह ईवीएम और चुनाव आयोग को दोषी ठहराती है और अब उसने निर्दोष लोगों को 'राक्षस' कहा है।

उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला द्वारा हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी पर आई है। सुरजेवाला ने कहा था कि जो लोग भाजपा का समर्थन करते हैं या उन्हें वोट देते हैं वे 'राक्षस' हैं।

