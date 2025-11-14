Anta bypoll results: 15612 वोट से भाजपा की हार, कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने मोरपाल सुमन को हराया
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 14, 2025 15:07 IST2025-11-14T14:24:54+5:302025-11-14T15:07:51+5:30
Anta bypoll results: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भाया को बधाई दी।
Anta: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर भाजपा की हार हुई है। राजस्थान में भाजपा सरकार को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया 20 चरण के बाद जीत हासिल की। 15612 वोट से भाजपा की हार हुई। प्रमोद जैन भाया को 69571 वोट मिले और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 53959 मत मिले। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसारसत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मोरपाल सुमन दूसरे व निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। मतगणना में कुल 20 चरण हुए। कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भाया को बधाई दी। बारां में कांग्रेस उम्मीदवार भाया ने कहा कि उन्हें इस बार जीत का पूरा भरोसा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "विधानसभा चुनाव (2023) में भाजपा ने झूठे वादों से लोगों को गुमराह किया गया था, लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे।"
भाया 2023 के विधानसभा चुनाव में अंता सीट पर भाजपा के कंवर लाल मीणा से 5,861 मतों के अंतर से हार गए थे। भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के कारण यह उपचुनाव कराया जा रहा है।
कांग्रेस ने राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया 15,612 वोटों से विजयी हुए। निर्वाचन आयोग के अनुसार शुक्रवार को हुई मतों की गिनती में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें कुल 53,959 वोट मिले।
भाया को 69,571 व तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय नरेश मीणा को 53,800 वोट मिले। इस जीत के साथ ही राज्य विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। राज्य की 200 सीट वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के पास इस समय 118 सीटें हैं। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के पास चार, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पास दो और राष्ट्रीय लोकदल के पास एक सीट है।
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे भाया 2023 के विधानसभा चुनाव में अंता सीट पर भाजपा के कंवर लाल मीणा से 5,861 मतों के अंतर से हार गए थे। बाद में भाजपा विधायक मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया तो इस सीट पर उपचुनाव करवाया गया है।