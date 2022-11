जेल में जैन की विलासिता का एक और वीडियो, मंत्री के सेल की सफाई, बिस्तर ठीक करते दिखे शख्स

Highlights रविवार सुबह आया फुटेज 13 सितंबर, 15 और 1 अक्टूबर का है। दो शख्स जैन की कोठरी की सफाई करते, उनके बिस्तर को ठीक करते देखा जा सकता है।

नई दिल्ली: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से एक और वीडयो सामने आया है जिसमें उनकी कोठरी में हाउस कीपिंग की सेवाएं दी जा रही हैं। वीडियो में दो शख्स को उनकी कोठरी की सफाई और बिस्तर को ठीक करते हुए देखा जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन द्वारा विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते हुए कई वीडियो सामने आ चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार रविवार सुबह जो कथित फुटेज सामने आया, वह 13 सितंबर, 15 और 1 अक्टूबर का है, जिसमें दो शख्स को जेल की कोठरी के फर्श पर झाडू लगाते और मंत्री के बिस्तर की ठीक करते हुए दिखाया गया है। 12 सितंबर के विजुअल्स में जैन को जेल की अपनी कोठरी के अंदर अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया।

#WATCH | CCTV video emerges of housekeeping services going on in the cell of jailed Delhi minister and AAP leader Satyendar Jain. Later, he can also be seen interacting with people in his cell. pic.twitter.com/tw17pF5CTQ