पिछले 15 दिनों में ओडिशा में हुई तीसरे रूसी नागरिक की मौत, मालवाहक जहाज पर मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

पारादीप (ओडिशा): एक अन्य रूसी नागरिक का शव मालवाहक जहाज पर पाया गया। मृतक की पहचान मिलियाकोव सर्गेई के रूप में हुई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि सर्गेई जहाज के मुख्य अभियंता थे। पुलिस ने बताया कि समुद्री पुलिस अन्य वैधानिक अधिकारियों के साथ जांच करेगी और उसके बाद ही अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध होगी। ये ओडिशा में पिछले 15 दिन में तीसरे रूसी की मौत का मामला है।

जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले जहाज में रूसी नागरिक मिलाकोव सर्गेई (51) मृत मिला। जहाज के अपने कक्ष में वह सुबह साढ़े चार बजे मृत पाया गया। मौत की वजह का तत्काल पता नहीं चल पाया है। पीटीआई के अनुसार, पारादीप पत्तन न्यास के अध्यक्ष पीएल हरानंद ने रूसी इंजीनियर की मौत की पुष्टि की और कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

Another Russian national namely Milyakov Sergey, chief engineer of the ship found dead onboard a cargo ship in Odisha.



Third Russian dies in Odisha in the last 15 days.