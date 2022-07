फ्लिपकार्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर उतरा लोगों का गुस्सा, सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर वाली टी-शर्ट पर विवाद

Highlights सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर वाली टीशर्ट पर है विवाद सुशांत की तस्वीर को डिप्रेशन के साथ जोड़ा गया है सोशल मीडिया पर बॉयकॉट फ्लिपकार्ट ट्रेंड हुआ

नई दिल्ली: ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर लोगों का गुस्सा सोशल माडिया पर जम कर उतर निकल रहा है। वजह है फ्लिपकार्ट पर एक टीशर्ट का विज्ञापन जिस पर बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर बनी है। सुशांत की तस्वीर के साथ इस टीशर्ट पर कुछ ऐसा लिखा है जिसे देखकर सुशांत के फैंन्स भड़क गए और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बॉयकॉट फ्लिपकार्ट ट्रेंड करने लगा।

दरअसल ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर बिकने के लिए रखी गई एक टीशर्ट पर सुशांत की राजपूत की तस्वीर के साथ लिखा था, 'डिप्रेशन डूबने के जैसा है।' इस राउंड नेक तस्वीर पर जैसे ही सुशांत के प्रशंसकों की नजर पड़ी वैसे ही फ्लिपकार्ट की शामत आ गई। सुशांत के फैंस ने सोशल मीडिया पर तुरंत ही बवाल काट दिया। फैंस ने ई-कामर्स कंपनी को खूब खरी-खोटी सुनाई और कहा कि उनके फेवरेट स्टार डिप्रेशन के मरीज नहीं बल्कि 'बॉलीवुड माफिया' के शिकार हुए। इसके बाद सोशल मीडिया पर 'बॉयकॉट फ्लिपकार्ट' ट्रेंड कर रहा है।

Country has not yet come out of the shock of Sushant's tragic death.



We will keep raising our voice for justice..



Flipkart should be ashamed of this heinous act and should apologize that such incident will not be repeated again.#BoycottFlipkartpic.twitter.com/wEVLPYl5EH