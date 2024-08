Andhra Pradesh Train Fire: कोरबा-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस के कोच में लगी आग, 4 बोगिया चपेट में, हादसे का भयावह वीडियो वायरल

Andhra Pradesh Train Fire: आंध्र प्रदेश में आज दोपहर को विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में भीषण आग लग गई। हादसे का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें स्टेशन पर खड़ी ट्रेन धूं-धूं करके जलती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कोरबा से तिरुमाला जा रही कोरबा एक्सप्रेस में यह हादसा हुआ, जिसके चार डब्बे आग की लपटों में घिरी नजर आ रहे हैं। फुटेज इतना भयावह है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स भयभीत हो गए। जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पर कैसे अफरा-तफरी मची हुई है। म1, बी7 और बी6 एसी बोगियां आग की चपेट में आ गईं।

#WATCH |Andhra Pradesh: Fire broke out in an empty coach of a train at Visakhapatnam railway station.



It was extinguished immediately. The incident took place around 10 am. No other coaches were affected due to this, say Railways



More details awaited. pic.twitter.com/SvL6biI3Kp