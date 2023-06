आंध्र प्रदेश: विशाखापट्टनम में फार्मा लैब के रिएक्टर में ब्लास्ट, दो लोगों की मौत

Highlights विशाखापट्टनम में फार्मा में विस्फोट विस्फोट में दो लोगों की मौत फार्मा में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आंशका

अच्चुतपुरम: विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके अनाकापल्ली जिले के अच्चुतपुरम में बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अच्चुतपुरम एसईजेड में साहिती फार्मा इकाई में रिएक्टर विस्फोट के कारण दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

वहीं, विस्फोट के बाद फार्मा में आग लग गई जिसकी लपटे दूर तक उठती दिखाई दी है। भीषण आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। दमकल की तीन गाड़ियों ने फार्मा में आग बुझाने का काम तेजी से किया। जानकारी के अनुसार, फार्मा में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधीक्षक अनकापल्ली मुरली कृष्णा के अनुसार, आग अचानक रिएक्टर विस्फोट के कारण लगी।

जिला अग्निशमन अधिकारी, लक्ष्मण राव ने एएनआई को बताया कि आठ दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और चार अन्य रास्ते में हैं।

