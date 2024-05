आंध्र प्रदेश: बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर से 6 लोगों की मौत, घायल अस्पताल में भर्ती

Highlights आंध्र प्रदेश के चिलकालूरिपेट के वरिपालेम डोनका में हुआ हादसा इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई 42 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया

अमरावती: आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के चिन्नागंजम से तेलंगाना के हैदराबाद जिले की ओर जा रही बस चिलकालूरिपेट के वरिपालेम डोनका में अचानक से सामने आई टिपर लॉरी की टक्कर का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में करीब 6 लोग मारे गए। चिलकलुरिपेटा ग्रामीण पुलिस स्टेशन घायलों को आगे के इलाज के लिए गुंटूर ले जाया गया।

हालांकि, घायलों को चिलकालूरिपेट कस्बे के सरकारी अस्पताल में हल्का-फुल्का फर्स्ट एड भी दे दिया गया और उन्हें आगे के इलाज के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर भेजा गया। मृतकों की पहचान अनजी (35), उप्पगुंडूर काशी (65), उप्पुगुंडूर लक्ष्मी (55) और मुप्पाराजू ख्याति साईंश्री (8) के रूप में हुई और ये सभी आंध्र प्रदेश के बापाटला जिले में निवास करते हैं। पुलिस ने कहा कि दो मृतकों की पहचान अभी की जा रही है।

बस में करीब 42 लोग सवार थे और ये सभी सोमवार को वोट देने गए थे। दूसरी तरफ लॉरी में ड्राइवर, बस ड्राइवर और चार और लोग थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बात की जानकारी चिलकालूरिपेटा ग्रामीण पुलिस स्टेशन ने दी है।

#WATCH | Andhra Pradesh: Six people died after a bus travelling from Chinnaganjam of Bapatla district to Hyderabad collided with a tipper lorry at Varipalem Donka of Chilkaluripet and bus and lorry caught fire. The injured were shifted to Guntur for further treatment:… pic.twitter.com/z3iDQ9jMG2