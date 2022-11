अंधेरी (पूर्वी) विधानसभा सीटः शिवसेना के उद्धव धड़े की ऋतुजा लटके ने नोटा को 53724 वोट से हराया, अन्य दल का बुरा हाल

Highlights ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गया था। महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के गिरने के बाद महाराष्ट्र में यह पहला चुनावी मुकाबला था। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने रविवार को जीत हासिल की।

मुंबईः मुंबई की अंधेरी (पूर्वी) विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने रविवार को जीत हासिल की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ऋतुजा लटके ने नोटा को 53724 वोट से हराया। ऋतुजा को 66530 वोट मिले और नोटा को 12806 मत मिले।

Rutuja Ramesh Latke outside her office, minutes before her announced victory



