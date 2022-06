'अग्निवीरों' को नौकरी का प्रस्ताव दे सेना के पूर्व अधिकारियों के निशाने पर आए आनंद महिंद्रा, उद्योगपति से मांगने लगे ऐसे आंकड़े

Highlights कर्नल सलीम दुर्रानी ने पूछा, हर साल करीब 60 से 70 हजार जवान रिटायर होते हैं, कितने आपके पास नौकरी कर रहे हैं एडमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए पूछा है कि अग्निवीरों का इंतजार क्यों करना है, अब भी हजारों की संख्या में कुशल और ट्रेंड पूर्व सैनिक मिल जाएंगे

नई दिल्लीः सरकार की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ के तहत चार साल के लिए भर्ती होने वाले अग्निवीरों को देश के दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने नौकरी का प्रस्ताव देते हुए इस योजना का समर्थन किया। आनंद महिंद्रा ने अग्निपथ योजना को लेकर हो रही हिंसा पर दुख जताते हुए कहा था कि 'पिछले साल जब इस योजना पर विचार किया जा रहा था, तब मैंने कहा था और आज दोहराता हूँ कि अग्निवीर को जो अनुशासन और कौशल मिलेगा वह उन्हें उल्लेखनीय रूप से रोजगार योग्य बनाएगा। महिंद्रा समूह ऐसे प्रशिक्षित, सक्षम युवाओं की भर्ती का स्वागत करता है।

हालांकि आनंद महिंद्रा अग्निवीरों को नौकरी का प्रस्ताव देकर सेना के पूर्व अधिकारियों के निशाने पर आ गए। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने आनंद महिंद्रा से पूछा कि हर साल कई हजार सेना से लोग सेवानिवृत्त होते हैं, अब तक कितनों को उन्होंने नौकरी दी है।

पूर्व नौसेना प्रमुख डमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा से पूछा कि, "इस स्कीम का इंतजार क्यों? क्या महिंद्रा ग्रुप ने अब तक उन हजारों कुशल-अनुशासित पूर्व सैनिकों से संपर्क किया है, जो हर साल रिटायर हो रहे हैं और जिन्हें दूसरा करियर बनाने के लिए मौके की तलाश है? आपके ग्रुप से ऐसे आंकड़े मिलना अच्छा होगा।"

एडमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए पूछा है कि अग्निवीरों का इंतजार क्यों करना है, अब भी हजारों की संख्या में कुशल और ट्रेंड पूर्व सैनिक मिल जाएंगे। महिंद्रा के ट्वीट पर अरुण प्रकाश के जवाब का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए पूर्व एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने लिखा, "आनंद महिंद्रा सर, क्या हमें वो आंकड़े मिल सकते हैं जो पूर्व नौसेना प्रमुख ने मांगे हैं? मैं इसी तरह के वादों को सुनते हुए 40 साल बाद सेवा से रिटायर हुआ हूँ।"

Dear Mr Mahindra,

Nearly 60-70000 fully trained soldiers retire year on year. If I may ask, how many of these do you presently absorb? Any statistics. We'll come to Agniveer's later when the time comes. https://t.co/SCjJXGchdi — Col Salim Durrani (@colsalimdurrani) June 20, 2022

कर्नल सलीम दुर्रानी आनंद महिंद्रा से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने उद्योगपति के ट्वीट के जवाब में लिखा- "प्रिय महिंद्रा जी, हर साल करीब 60 से 70 हजार पूरी तरह प्रशिक्षित जवान रिटायर होते हैं। अगर पूछने की इजाजत हो तो, इनमें से कितने आपके पास नौकरी कर रहे हैं? हम अग्निवीरों पर बाद में आएंगे, जब समय आएगा।

गौरतलब है कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका से लेकर बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ सहित उद्योग जगत के कई नेता अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के समर्थन में सामने आए हैं। आनंद महिंद्रा के ट्वीट को साझा करते हुए हर्ष गोयनका ने अग्निपथ स्कीम की सराहना की। उन्होंने ट्वीट में लिखा "आरपीजी समूह भी अग्निवीरों को रोजगार देने के अवसर का स्वागत करता है। मुझे उम्मीद है कि अन्य कॉरपोरेट भी इस प्रतिज्ञा को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे युवाओं को भविष्य का आश्वासन देंगे।"

