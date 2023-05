ज्योतिषी रुद्र करण प्रताप ने पहले ही कर दी थी कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा भाजपा को हारने की भविष्यवाणी, ट्वीट कर कही ये बात, देखें

Highlights उन्होंने मार्च में ट्वीट करते हुए लिखा था कि मई का महिना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कर्नाटक राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सरकार बनाने की संभावना भाजपा से बहुत अधिक है।

बेंगलुरु: ज्योतिषी रुद्र करण प्रताप ने कुछ समय पहले ही यह भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस भाजपा सरकार को दरवाजे दिखाने वाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। उन्होंने मार्च में ट्वीट करते हुए लिखा था कि मई का महिना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, "कांग्रेस कर्नाटक राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सरकार बनाने की संभावना भाजपा से बहुत अधिक है।"

उन्होंने ये भी लिखा था, "बसवराज बोम्मई की तुलना में डीके शिवकुमार एक महान योगिनी दशा से गुजर रहे हैं। मुझे कर्नाटक में एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत से जन्म का विवरण मिला है।" अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने ये भी बताया था कि कांग्रेस को इस बार 123 से 133 सीटें मिलेंगी। अपने हालिया ट्वीट में उन्होंने कहा, "मार्च 2023 में भविष्यवाणी की गई और सितारों ने अपनी बात रखी।"

उन्होंने कहा, "कांग्रेस, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, भाजपा सरकार को दरवाजे दिखाने वाली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। लेकिन उन्होंने कहा, यह मत सोचिए कि 2024 का मंच अब लड़ाई का गवाह बन रहा है। कर्नाटक की हार आने वाले महीनों में क्रांतिकारी निर्णयों के माध्यम से भाजपा को केवल अपने लिए बदलेगी।" बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को जारी मतगणना है।

Predicted in March 2023 & The Stars have their say. Congress, as predicted, emerges as the single largest party showing doors to the BJP government. But that said, don't think that the stage for 2024 is now witnessing a battle. Karnataka's defeat will only lead to the BJP turning… pic.twitter.com/VU1ZjsI6dw