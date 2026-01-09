'तुम हिंदू हो, BHU चली जाओ', AMU की महिला प्रोफेसर ने लगाया भेदभाव का आरोप, वीडियो वायरल

January 9, 2026

AMU Professor Viral Video: प्रोफेसर रचना कौशल ने 27 वर्षों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और दावा किया है कि लगातार तनाव के कारण उनका गर्भपात हो गया।

AMU Professor Viral Video: उत्तर प्रदेश स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक सीनियर महिला प्रोफेसर ने अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रोफेसर का कहना है कि वह हिंदू हैं इसलिए एएमयू में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि उन्हें लगभग तीन दशकों से धार्मिक भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उनका दावा है कि लगातार तनाव के कारण उन्हें गंभीर व्यक्तिगत और पेशेवर परेशानियां हुईं, जिसमें मिसकैरेज भी शामिल है।

पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर रचना कौशल ने सीनियर अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह हिंदू हैं। उन्होंने वाइस चांसलर को ऑडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों के साथ एक औपचारिक शिकायत सौंपी है और कहा है कि वह इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की योजना बना रही हैं।

प्रोफेसर कौशल के अनुसार, उत्पीड़न तब शुरू हुआ जब वह 1998 में AMU में लेक्चरर के तौर पर शामिल हुईं। उन्होंने कहा, "मेरी नियुक्ति के तुरंत बाद भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरी धार्मिक पहचान का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया जाएगा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि यह दबाव सालों तक जारी रहा और उनके जीवन के महत्वपूर्ण चरणों में और बढ़ गया। 2004 में, जब वह जुड़वां बच्चों से प्रेग्नेंट थीं, तो कथित तौर पर उन पर बहुत ज़्यादा काम का दबाव डाला गया और मानसिक तनाव दिया गया, जिसके कारण उनका मिसकैरेज हो गया। प्रोफेसर कौशल ने बताया कि उनके पति, डॉ. डी.के. पांडे, जो AMU के JN मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर थे, का 2012 में निधन हो गया।

यूनिवर्सिटी के डीन पर आरोप

प्रोफेसर ने सोशल साइंसेज फैकल्टी के मौजूदा डीन, प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर भी उनके धर्म के बारे में बार-बार टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने आरोप लगाया, "डीन ने मुझसे कहा, 'तुम हिंदू हो, BHU जाओ।' उन्होंने यह भी दावा किया कि हिंदू टीचर जानबूझकर मुस्लिम छात्रों को पढ़ाने से बचते हैं और कॉन्फ्रेंस में उनकी गतिविधियों पर सवाल उठाते हैं।" 

उन्होंने कहा, "ये टिप्पणियां व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक हैं और यूनिवर्सिटी के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमजोर करती हैं।" उन्होंने आगे कहा कि ऐसी टिप्पणियों से काम का माहौल खराब हुआ। प्रोफेसर कौशल ने कथित टिप्पणियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून को सौंपी है।

कथित उत्पीड़न के बावजूद, प्रोफेसर कौशल ने कहा कि उन्होंने सालों तक पढ़ाना जारी रखा, इस उम्मीद में कि स्थिति सुधरेगी। हालांकि, अब उनका मानना ​​है कि कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प बचा है। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को सार्वजनिक करना चाहती हैं और पुलिस से संपर्क करेंगी। AMU अधिकारियों ने शिकायत मिलने की बात स्वीकार की है और कहा है कि आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। यूनिवर्सिटी या आरोपी फैकल्टी सदस्य की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब जारी नहीं किया गया है।

