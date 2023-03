अमृतपाल केस: गिरफ्तार सिख युवाओं को कानूनी मदद देगा अकाली दल, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए

Highlights अमृतपाल केस में गिरफ्तार सिख युवाओं को कानूनी मदद देगा अकाली दल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने की घोषणा कानूनी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि उनकी पार्टी भगोड़े खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी सिख युवाओं को कानूनी सहायता प्रदान कराएगी।

अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने ट्विटर पर कहा, "शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में चल रही अतिरिक्त संवैधानिक कार्रवाई में गिरफ्तार सभी सिख युवाओं को पूरी कानूनी सहायता प्रदान करने का फैसला किया है और यह सुनिश्चित किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा उनके अधिकारों को नहीं कुचला जाए।"

बादल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, "शिरोमणि अकाली दल गैर-संवैधानिक तरीकों का सहारा लेकर केवल संदेह के आधार पर निर्दोष सिख युवाओं, विशेषकर अमृतधारी युवाओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता है। हम जारी कार्रवाई में गिरफ्तार सभी निर्दोषों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं।"

अकाली दल ने अमृतपाल केस में गिरफ्तार किए गए सिख युवाओं को कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जो ऐसे हैं।

अर्शदीप एस क्लेर 8054200007, हरीश राय ढदा 9814220300, गुरमीत एस मान 9815533999, भगवंत एस सियालक 9815250589, एमडीईएमईआर 981520589, सनी 9872360026, जुबिन 9855572302, रविंदर एस सांपला 9814474445, शिरोमणि अकाली दल कार्यालय 0172-2639256।

Shiromani Akali Dal has decided to provide complete legal assistance to all Sikh youth arrested in the ongoing extra-constitutional crackdown in Punjab and ensure their rights are not trampled upon by @AAPPunjab govt.



